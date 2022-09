Léo Dias coloca lenha na fogueira ao colocar Deborah Albuquerque contra Deolane

Peoas prometem garantir o entretenimento da edição com muito kikiki

Na contagem regressiva para o início de A Fazenda, minhas fofoqueiras podem respirar tranquilas, porque essa edição vai estar abarrotada de tudo que a gente mais gosta. Deolane e Deborah Albuquerque são duas das personalidades mais esperadas no reality da Record e os jornalistas sabem as duas causas. Léo Dias não deixou de cutucar as duas ontem (12).

“Aqui fora já está rolando uma parada, o marido da Deborah está provocando e dizendo que ela é a única que pode te vencer nos votos, você está disposta a acabar com essas amizades?”, questionou.

Momento de pergunta e resposta. Léo dias perguntou pra Doutora. #PreEstreiaAFazenda pic.twitter.com/0QEQzkd72K — Deolane ⚖️ (@Dra_Deolane) September 13, 2022

A advogada não deixou de responder a pergunta do jornalista: “Léo, a Deborah passou alguns dias na minha casa, se o marido dela está falando não vai me afetar, porque não veio da boca dela, ele não está vivendo o jogo”, disse.