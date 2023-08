Leilane Neubarth passa mal ao vivo e preocupa telespectadores

A jornalista precisou se ausentar logos após fazer sua entrada ao vivo no jornal da manhã da Globo

Foi só quando as amigas de Leilane, do ‘Conexão Globo News’, explicaram-nos que havia acontecido com Leilane Neubarth que os telespectadores puderam ficar mais tranquilos. Acontece que a jornalista teve que se ausentar do programa após passar mal ao vivo.

De acordo com a Folha de São Paulo, a jornalista já chegou passando mal na Globo, e após 20 minutos de sua chegada, ela precisou se retirar por uma agravamento nos sintomas.

Camila Bonfim garantiu que a jornalista e colega estava bem e chegou a receber atendimento antes de ir para casa. “Jamais vamos conseguir substituir aquele olho azul”, brincou.