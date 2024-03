Leidy do BBB24 tem o instagram derrubado após inúmeras denúncias

A equipe da confinada revelou o ocorrido através do twitter, afirmando que a mesma recebeu diversos ataques racistas.

Amoreees, as confusões do BBB24 estão ficando cada vez mais intensas, ao ponto de que, na manhã desta terça-feira (12) a equipe responsável por cuidar da imagem da sister Leidy Elin utilizou o twitter para revela que o instagram da participante do reality havia sido roubado, após receber diversas denúncias e ataques racistas.

“Desde ontem, os números de ataques racistas aumentaram e de forma absurda enquanto a pauta da discussão é sobre ATITUDES DENTRO DO JOGO”, iniciou a equipe da da sister, que continuou: “Os limites estão sendo gravemente ultrapassados a ponto de que boa parte do público se juntaram para derrubar o Instagram da Leidy. E adivinhem? Conseguiram. E sabem o que mais? Querem derrubar até o TWITTER. Isso é jogo limpo?”.

A equipe responsável pelas redes da sister ainda questiona o motivo de só ela estar sendo atacada, enquanto Davi também fez algumas acusações e pede para que as pessoas joguem limpo.

“Leidy Elin está vivendo as emoções do jogo, está expondo TODAS as opiniões sobre atitudes sendo que um reality show É SOBRE ISSO… Enquanto muitos atacam sobre o que Leidy fez, por que não estão falando sobre ele ter dito que queria fazer xixi ou colocar coco na cama da Leidy? Por que não estão falando sobre ele ter dito que ia pegar um balde de água e tacar nela enquanto estava dormindo? Não toleramos e nem incentivamos ataques racistas. Que tal começarmos a jogar limpo?”, finalizou o comunicado.