Leão Lobo fala sobre o camarim de Dudu Camargo no SBT: “O cheiro era insuportável”

O apresentador do Fofocalizando, afirma que não gostou de dividir o palco e muito menos o camarim com o Dudu.

Amores, após vir à tona o motivo que levou o apresentador Dudu Camargo ser demitido do SBT, o apresentador do Fofocalizando Leão Lobo, em entrevista a “Splash Show”, revelou que a sua demissão não aconteceu por causa de uma situação isolada, mas porque situações como aquela viviam acontecendo.

“Por sorte ou azar, eu dividi camarim com ele. Diversas vezes entrei nesse lugar – ele ficava lá de manhã, eu ficava à tarde, quando fazia o Fofocalizando – e o cheiro era insuportável”, iniciou o apresentador.

Leão conta que muitas vezes foi reclamar a respeito do estado do camarim e até as camareiras do local lhe aconselhavam a usar outro cômodo, já que o que ele dividia com Dudu vivia em situação precária.

“Eu ia lá reclamar, porque não dava para ficar dentro, e as camareiras diziam: ‘Ai, Leão, vai para o outro, porque realmente esse camarim tem problemas'”, continuou contando.

Antes de terminar o assunto, o apresentador deu detalhes do estado do espaço que ele dividia e de como Dudu se comportava no local.

“Várias vezes encontrei xixi no balde do lixo, tendo ali um banheiro completo dentro do camarim. Algumas vezes entrei, ele estava ali dormindo, parecia que não estava bem, ficava lá [como que] desmaiado. Era complicado”, revelou.

Por fim, Leão falou sobre a triste experiência de dividir o palco do programa Fofocalizando com Dudu, onde o apresentador do programa jornalístico dava vida ao personagem “homem do saco”, que deveria fazer apenas algumas intervenções, mas não era o que acontecia.

“A ideia do Homem do Saco era interferir de vez em quando com uma piada, algo assim, tipo o Louro José da Ana Maria Braga. Mas ele não se conformava e queria apresentar o programa. Falava o tempo todo, interrompia a gente [apresentadores]… Era problemático”, finalizou Lobo.