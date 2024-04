Leão Lobo detona Rachel Sheherazade: “Tenta imitar a Galisteu, mas ficou cafona”

Leão Lobo não deixou de falar sobre a estreia de Rachel Sheherazade na apresentação do reality de ‘A Grande Conquista’, na Record. O jornalista desceu a lenha na apresentação e na ideia do reality, dizendo que a comunicadora tentou imitar Adriane Galisteu mas acertou em ser cafona.

“O que se conquista com aquele povo todo lá, três mil, reais… Que vergonha. Aquelas pessoas que estão na Record, gente esquisita. Quando você fala subcelebridade é sub, sub, sub…”, iniciou.

Leão ainda fala que ela inventou um apelido cafona para ela mesma. “É muita baixaria, muita humilhação, muito feio o programa, muito esquisto. E Rachel, Kelzinha, ela inventou para ela, esquisito. O problema é que ela é… Ela é a Adriane Galisteu que tenta imitar, mas ficou uma coisa falsa, artificial. Essa coisa que ela inventou é ruim, cafona, feio”, ressaltou.

“Se você ver esse programa você acha que a televisão chegou ao fim e que não tem mais salvação”, finalizou.