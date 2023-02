Leandro Silva aparece com dois possíveis affairs no desfile das campeãs

Carnavalesco da Imperatriz Leopoldinense apareceu com duas mulheres em momentos diferentes

Minhas fofoqueiras ficaram de olho nos camarotes no desfile das campeãs que aconteceu no final de semana passado. Tanto que notaram que Leandro Vieira esteve com duas mulheres, apontadas como dois novos affairs do carnavalesco da Imperatriz Leopoldinense.

Vale ressaltar que o carnavalesco sempre foi super discreto com sua vida pessoal, mas a sanção fugiu da lente dos paparazzis que o flagraram na varanda.

No primeiro momento ele apareceu ao lado de uma morena de macacão branco e chegou a beijá-la na boca. Quando a Vila Isabel entrou, Leandro já estava com outra, mas sem beijo. Oi?