Leandro Lehart pode ser absolvido em segunda instância

Cantor que foi condenado por abuso sexual e aos advogados podem ter conseguido uma testemunha-chave no processo

Um dos maiores nomes do pagode foi condenado a nove anos de preisão por estupro e cárcere privado e recorre em liberdfade ao processo. Na comemoração do seu aniversário de 51 anos ele fez um vídeo dizendo que perdoa todas as pessoas que o fizeram mal. De acordo com Fabíola Reipert, os seus advogados de defesa disseram que podem conseguir a sua absolvição em segunda instância com uma testemunha-chave

“As pessoas maldosas que entraram no nosso caminho, que devemos perdoar, em algum momento da vida você vai sentir ódio, vontade de gritar, mas depois de um tempo você percebe que o silêncio é a maior arma que Deus pode te dar”, disse ele.

E continuou: “A maldade tem um limite, e ela não se sustenta por muito tempo. Estou pronto para seguir em frente, e todas as maldades eu perdoei”.

Fabíola Reipert ainda descobriu que ele pode ter encontrado uma testemunha que diz que a mulher que o acusado já teria procurado a polícia acusando um outro homem, do mesmo crime, mas teria uma falsa comunicação de crime. Eita!