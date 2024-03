Leandrinho deve mais de 10 milhões

Meus amores, eu já havia mencionado a vocês que nesta última semana, a atriz Samara Felippo soltou o verbo nas redes sociais sobre a longa batalha judicial que enfrenta contra seu ex-marido e jogador de basquete, Leandro Barbosa, o Leandrinho.

A atriz comentou nos vídeos que publicou em suas redes sociais que desde a separação, em 2013, ela está lutando na Justiça para tentar reaver o dinheiro que investiu na compra de um imóvel junto com o atleta, enquanto ainda viviam em união estável.

Segundo informações obtidas com exclusividade pelo portal LeoDias, a dívida que no início do processo, em 2014, era de R$ 3,4 milhões, conforme informado nos autos do processo, em acordo formalizado entre a atriz e o atleta e homologado pela Justiça em 2015, atualmente já ultrapassa a quantia de R$ 11,7 milhões.

Ao longo desses 10 anos, o valor praticamente quadruplicou, e tudo isso foi por causa de um descumprimento no acordo, por parte do ex-jogador de basquete, que na época era um dos grandes nomes da NBA, o juiz determinou que fosse acrescentando a quantia a correção monetária e juros de 1% mensais por atraso no pagamento, o que aparentemente não intimidou nem um pouco o Leandrinho, que deixou essa dívida crescer mês a mês durante todos esses anos.