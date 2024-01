Lázaro Ramos tranquiliza fãs após ser afastado de gravações de ‘Elas por Elas’

Lázaro Ramos já estava deixando minhas fofoqueiras preocupadas com seu estado de saúde após um sumiço ensurdecedor. O ator apareceu nas redes sociais para mandar um recado e disse que está se recuperando do diagnóstico de estafa para poder voltar às gravações de ‘Elas por Elas’, novela da Globo.

“Meus amores, passando aqui pra agradecer todas as mensagens, pra mostrar meu rostinho pra vocês aqui e dizer que tô me recuperando bem, graças a Deus. E obrigado pelas energias positivas, viu. Beijo grande pra vocês e tô de volta. Quer dizer, tô de volta não, né? Tô seguindo a caminhada que a gente tá sempre em construção, se reconstruindo e melhorando cada dia mais, tá bom? Beijo enorme”, disse ele no vídeo publicado no feed do Instagram.

Vale ressaltar que a estafa é um esgotamento físico e mental, o artista foi orientado a permanecer em repouso.