Laura Araújo acusa Saulo de abuso sexual: “Essa pessoa me ameaçou de morte”

Estudante contou que na época tinha 18 anos e que tudo aconteceu durante uma festa, em fevereiro de 2020

Eu digo para vocês que no Brasil temos sim uma família Kardashian e são os Poncio. Saulo Pôncio está passando por maus bocados com sua vida tenebrosa vindo a público com relato de mulheres. Já quero dizer que os abusivos por aqui não passarão e toda mulher merece espaço para dar voz às causas que lhe oprimem. Estou enviando toda minha solidariedade para Laura Arapujo que publicou um vídeo cusando Saulo de abuso sexual.

Laura não entra em detalhes muito minuciosos, mas no vídeo podemos ver a loira muito abalada contando o relato que aconteceu em uma festa em 2020. Ela ainda conta que Saulo ficou com ela em público e que ela não aceitou as investidas para dar um passo a mais com o empresário.

Os dois seguiram para um local onde os seguranças ficaram na porta impossibilitando a entrada de qualquer pessoa no local. Laura deu entrada no processo na justiça e fez corpo de delito, porém estava esperando que a justiça resolvesse, pois não queria trazer o caso à tona.