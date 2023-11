Laudo confirma sequelas permanentes em Henri Castelli, após agressão

O ator foi agredido por dois homens durante o réveillon de 2020, na Barra de São Miguel, em Alagoas.

Meus amores, há quase 4 anos o ator e galã da TV Globo Henri Castelli foi agredido, segundo ele, covardemente por dois homens, sendo eles Bernardo Malta e Guilherme Accioly, no réveillon de 2020. Pois bem, de acordo com o laudo pericial do caso, que foi obtido pelo G1, a agressão deixou sequelas permanentes no rosto do ator.

Segundo o laudo, o ator sofreu uma fratura da mandíbula, a perda de um dente e a necessidade de cirurgia com implante de um fio de aço na face, além de ter passado por sessões de terapia para superar o trauma que o incidente na Barra de São Miguel, em Alagoas, lhe causou.

Vale ressaltar que, enquanto Castelli afirma que foi agredido sem motivos, os acusados de agredirem o ator garantem que as agressões foram realizadas para a autodefesa deles.