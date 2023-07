Latino tenta parcelar dívida de R$664 mil, mas tem acordo negado

O cantor tenta negociar a dívida que tem com o condomínio onde seu imóvel foi penhorado em março para quitação de dívidas

Viiish, a história não está nada boa para o lado de Lratino que tem uma dívida de R$664 mil nas costas por causa do condomínio onde morava no Rio de Janeiro. O cantor tentou um acordo com a administração, mas eles não aceitaram. A informação foi concedida por Ancelmo Gois, jornalista do O Globo.

“Atualmente o executado [Latino], tem buscado a resolução de todas as suas pendências financeiras, dentre estas, encontra-se o débito das cotas condominiais, ocorre que o executado não possui a integralidade do valor neste momento, mas buscando sanar o litígio”, explicou o advogado do cantor na proposta apresentada ao juiz do caso.

A administração recusou o acordo entre eles porque Latinho já tinha tentado fazer outros acordos, mas descumpriu todos eles.