Latino surta ao ser colocado em palco secundário em São João de Caruaru e cancela show

Latino apareceu nos stories e soltou o verbo sobre a sua apresentação no São João de Caruaru que aconteceria no palco principal. Acontece que trocaram ele de palco e passaram,a para o secundário, o que o irritou. Latino acabou cancelando sua participação no São João e disse que colocaram sua arte no meio de questões políticas.

“Eu não tenho nada contra o palco secundário, faria de boa, mas por questão de respeito, não vou conseguir estar lá”, disse nos Stories do Instagram.

“Eu acho que a gente tá vivendo uma polarização desenfreada, e as pessoas estão confundindo e colocando a nossa arte no meio dessa confusão toda. No dia que vocês acharem que eu estou preparado para estar no palco principal, eu estou à disposição”, finalizou.

A prefeitura de Caruaru lamentou a desistência do cantor. “A Prefeitura de Caruaru, por meio da Fundação de Cultura, lamenta a desistência do cantor Latino de se apresentar no São João de Caruaru. O cantor faria um show no Polo Azulão no domingo (23)”.