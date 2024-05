Latino relembra agressão sofrida em avião: “Cuspiu na minha cara”

Latino deixou seus fãs perplexos ao revelar detalhes de uma agressão que sofreu dentro de um avião, durante uma de suas viagens. Em participação do podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro, o artista relembrou a situação delicada, que aconteceu devido a ciúmes de um marido no voo.

Na entrevista, o famoso contou que o homem não gostou do comportamento de sua esposa com ele. “Teve um cara que cuspiu na minha cara uma vez. A mulher dele ficou dando em cima de mim, dando mole, no avião. Eu estava lá, quieto, na minha, fazendo nada, o cara foi lá e deu uma cuspida na minha cara”, revelou Latino.

O cantor contou que, mesmo com o gesto desagradável, preferiu não agir e revidar a agressão. “Ficou por isso mesmo. Eu vou agredir? Não sou um cara de agredir, nunca briguei na vida. Não sei nem agredir uma pessoa. Eu sou um cara de desenrolar [conversar], eu tenho milhões de amigos que brigam por mim, mas eu não sei brigar”, confessou.