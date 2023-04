Latino leva invertida de Maira Cardi: “Fale sobre você e não sobre os outros”

Cantor disse que a musa fitness deveria ter mais empatia pelo seu ex-marido ao postar uma foto ao lado de Thiago Nigro e a filha, Sophia, na Páscoa

Páscoa quente por aqui, hein? Maira Cardi não ficou calada depois de postar uma foto com o seu namorado e sua filha, Sophia, e levar uma invertida de Latino. A coach da alimentação não ficou calada e relembrou do relacionamento do artista com Kelly Key, mandando ele ainda falar sobre ele e não sobre os outros. Receba!

“Só acho que vocês poderiam ter poupado o seu ex dessa foto, né? Empatia pelo próximo pode ajudar na boa relação com o seu ex, já que o Arthur tem um amor tão incondicional pela menina. Expor a filha numa separação tão recente (em plena Páscoa), pode lhe causar algumas fricções familiares, ainda mais quando uma das partes não esteja 100% bem resolvido.”, comentou o cantor.

Logo Maira respondeu: “Me lembro que você vivenciou algo parecido com a maravilhosa Kelly Key que tentou por tudo lutar pelo casamento dela enquanto você não a respeitava na rua, um dia ela cansou e encontrou uma pessoa maravilhosa, e já estão casados há mais de 20 anos! Que bom que ela encontrou alguém tão especial para cuidar da sua filha, o Thiago é essa pessoa para mim. Fale sobre você e não sobre os outros”, finalizou a coach.