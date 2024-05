Latino leva cuspida na cara de um marido ciumento

Genteee, que loucura! Durante a sua participação no podcast Papagaio Falante, que é apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, o cantor Latino, dono do grande hit “Festa no Apê” abriu o jogo e contou sobre a vez que foi “agredido” dentro de um avião pelo marido de uma fã.

“Teve um cara que cuspiu na minha cara uma vez. A mulher dele ficou dando em cima de mim no avião. Eu estava lá, quieto, na minha, fazendo nada, o cara foi lá e deu uma cuspida em mim”, iniciou Latino.

Continuando, o ex-marido da também cantora Kelly Key, disse que preferiu ignorar a situação do que caçar confusão com o marido ciumento. “Não sou um cara de agredir, nunca briguei na vida. Pensei que, se enfrentasse o cara, ele ia me dar murro na cara. Fiz assim [limpou o rosto com a mão] e falei: ‘obrigado’”, contou o cantor, que em seguida afirmou: “Se tiver que dar um soco [em alguém], não sei como se faz. Sou um cara de desenrolar. Tenho milhões de amigos que brigam por mim, mas eu não sei brigar”.