Larissa Tomásia manda recado para futuros BBB´s: “Cuidado quando saírem do programa”

Ex-BBB surpreendeu todos os seus fãs no Twitter ao falar sobre a vida pós-reality

Receba! Larissa Tomásia está “poucas ideias” para quem quiser tirar uma opinião sobre o BBB. A musa usou o seu Twitter para aconselhar os futuros brothers a tomarem cuidado com a sua saída, dizendo ainda que muitos abutres tentam tirar proveito da situação. Eita!

“Aos futuros BBB’s , cuidado quando saírem do programa, vai ter muito abutre atrás de engajamento pra querer colar em vocês porque vão estar em alta e depois nem falam com vocês direto, não façam isso… Na minha vez ninguém me avisou, mas eu aviso desde já tá?”, disse ela.

A musa ainda completa: “Saibam fazer amizade sim! Mas com cautela, vocês vão estar muito em alta, o engajamento lá em cima, tem gente que só gosta de se aproximar pra tirar proveito disso”, escreveu.