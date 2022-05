Ela conseguiu! Larissa Tomásia vira personagem em “Girls In The House” e pede para dublar!

A moça do limão está em êxtase por ter personagem em série de bonecos, sucesso na internet

Quem nunca deu risada com “Girls In The House”? Para quem não conhece, é aquela série de vídeos que tem desenhos de diversas personalidades bem como no jogo “The Sims”, que diverte a internet. E a nova personagem da série é a moça do limão, Larissa Tomásia!

Ela revelou a novidade em seu Twitter nessa sexta-feira, (6). “VOCÊS TEM NOÇÃO QUE EU TENHO UM GIRLS IN THE HOUSE?”, postou a ex-BBB ao repostar sua boneca postada por Raony Phillips, criador da série.

VOCÊS TEM NOÇÃO QUE EU TENHO UM GIRLS IN THE HOUSE ? 🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹 https://t.co/2GzYGwLhe8 — Larissa Tomásia 🍋 (@larissatomasia) May 6, 2022

O rapaz brincou e escreveu: “bom, a Larissa já tá pronta. Agora falta só dançar! Estão prontos? #GirlsInTheHouse”, mencionando a dança que ela fez de “Socadona”, música de Ludmilla, em sua escola em Limoeiro.

EU NÃO ESTOU ACREDITANDO NISSO!!! Me chama pra dublar PFVR KKKKKK — Larissa Tomásia 🍋 (@larissatomasia) May 6, 2022

A ex BBB pediu, então, ao criador para dublar sua personagem e não é que foi atendida? O criador disse que lhe mandaria uma DM — mensagem individual.

Meu Deus, eu quero para ontem!!! E segue aqui alguns vídeos para você entender do ícone de série que estou falando.

