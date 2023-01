Larissa opina na relação de Bruna e Gabriel: “Estou tentando dar uns toques nela”

Dupla de Bruna Griphao disse para Fred que se a relação não fizer bem para ela em algum momento ela vai abandonar

Boco Roso tá com tudo no papel de ouvinte e melhor amigo de Larissa dentro do jogo (tô vendo que o fogo vai pegar logo ali). Acontece que ela soltou o verbo sobre o tratamento de Gabriel com Bruna Griphao. Na conversa ela disse que está tentando dar um toque, mas não vai insistir por muito tempo.

“Eu gosto muito deles, por isso estou tentando dar uns toques nela. Se chegar algum momento que eu achar demais, que acho que não seja legal para mim, não vou avisar mais. Mas por enquanto ainda tenho fé que pode mudar as coisas […] A pior coisa que eles foram fazer é ter se relacionado, ela principalmente”, disse a sister.

Vale lembrar que ela e Fred têm dormido juntos no chão e a web já torce pela formação de um casal. Enquanto torcem para que Bruna perceba que Gabriel tem atitudes muito feias com ela.