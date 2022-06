Surra de beleza: Celular de Larissa Manoela desbloqueia com rosto de Rafa Kalimann

As duas ficaram chocadas tentando entender a situação

Parece que os iPhones das musas da Globo já reconhecem a beleza delas e está até se confundindo com o brilho que as duas emanam. Ontem (21) o celular de Larissa Manoela foi desbloqueado com o rosto de Rafa Kalimann. Dá pra acreditar?

“O celular da Larissa Manoela desbloqueou com a minha cara”, disse Rafa. Larissa não deixou de responder: “Tudo bom? A gente tá chocada até agora”.

Apple, sua linda, consegue explicar isso para nós? Porque as duas podem ser grandes musas, isso eu concordo, mas se parecerem? Jamais! A não ser que a harmonização esteja tão em dia que as duas estão se transformando em pessoas com o mesmo rosto. Aloca!