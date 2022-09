Larissa Manoela manda indireta para Thomaz Costa

O ator, que está confinado na ‘A Fazenda’, comentou sobre a ex nesta madrugada.

E essa indireta que foi bem direta, hein? A poderosíssima, atriz, cantora e influencer, Larissa Manoela twittou nesta tarde uma ‘reflexão’ que muitos internautas estão levando como uma indireta para o seu ex-namorado, Thomaz Costa. “Acordei hoje e pensei: como será que é não conseguir tirar meu nome da boca?”.

Acordei hoje e pensei: como será que é não conseguir tirar meu nome da boca? — Larissa Manoela ✨ (@larimanoela) September 14, 2022

Essa associação dos internautas aconteceu pois, nesta madrugada (14), Thomaz, que está confinado no reality show ‘A Fazenda’, citou o nome da ex em uma conversa com outros peões. “E eu sou ex da Larissa Manoela”.

A atriz publicou logo em seguida, que o seu twitte não foi uma indireta para uma pessoa só e sim uma reflexão. Mas vamos combinar, seria um pouco de coincidência demais, não é mesmo meus amores?

Eu não tô falando de ngm especificamente não. Vcs fizeram essa associação simplesmente pq meu nome foi citado num programa televisionado 24h. Mas eu parei pra pensar de forma geral, no tanto de gente que não consegue tirar meu nome da boca. E de vdd: QUE BOM kkkkkk — Larissa Manoela ✨ (@larimanoela) September 14, 2022