Larissa Manoela é cotada para nova novela da Tv Globo

Depois do show de interpretação que Larissa Manoela está sendo cotada para a próxima novela de Walcyr Carrasco na Tv Globo. A atriz recebeu diversos elogios dos veteranos da emissora pelo seu talento, profissionalismo e disciplina nas gravações de ‘Além da Ilusão’, como Elisa e Isadora.

A atriz que está de férias na Itália, terá pouco tempo para curtir o tempo livre, as gravações de ‘Terra Vermelha’ estão previstas para começar em 2023. Larissa Manoela tem contrato com a Tv Globo desde 2020. Famosa pelo papel de Maria Joaquina no SBT ainda criança, a atriz está alcançando novos e grandes voos na emissora global.