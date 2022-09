Larissa Manoela desabafa sobre diagnóstico de ovário policístico: “Não é fácil ser mulher”

Atriz usou suas redes sociais para se mostrar forte e dizer que vai encontrar o melhor caminho para se tratar

Esses artistas nos deixam de cabelo em pé, porque a noveleira aqui não quer que nada de ruim aconteça com os preciosos. Xô pra lá! Larissa Manoela foi diagnosticada com ovário policístico e endometriose, mas não se calou diante do resultado dos exames. A musa disse que não é fácil ser mulher, mas vai vencer os dois problemas que apareceram.

“Através de um ultrassom detalhado eu descobri que além de endometriose eu tenho também ovário policístico. Não é fácil ser mulher. O diagnóstico positivo assusta e confesso dar uma desestabilizada. Mas tô certa de que vou encontrar o melhor tratamento para ambas as doenças”, escreveu a atriz no Twitter.

Em maio deste ano a atriz contou mais detalhes sobre a endometriose em um evento médico. A atriz ainda aconselhou que as jovens procurassem ajuda médica caso notassem algo diferente na região íntima.