Esqueceu Rafa Vitti? Larissa Manoela voltou a ficar com André Luiz Frambach

Esqueceu Rafa Vitti? Larissa Manoela voltou a ficar com André Luiz Frambach

Pra abafar as possíveis investidas no marido de Tatá Werneck, Larissa voltou a ficar com antigo affair

Olha só, além de ser uma das atrizes mais bem pagas dentro da Globo, Larissa Manoela comemora em grande estilo passando o rodo em quem vier, menos no marido de Tatá Werneck, vale lembrar que ela já tentou até café da manhã em Poços de Caldas de acordo com os pardais do Sul de Minas. Ontem (19), a atriz repetiu figurinhas no seu álbum, ficando com André Luiz Frambach. O cenário para os beijos trocados entre os dois foi uma festa no Rio de Janeiro, mas esse casal já esteve por aqui, porque depois das filmagens do filme ‘Modo Avião’, onde fizeram par romântico, Larissa e André tiveram um affair. Os dois até tentaram disfarçar para não serem flagrados pelos paparazzis, mas não teve jeito, fomos mais rápidos que você dessa vez Larissinha, tipo Tatá, o olho que tudo vê. Tá pensando que vai escapar? Não senhora.