Larissa expõe Jade Picon, revela que ela a ignorou e indaga sobre Paulo André

A ex vidraceira dessa vez não fez uma fofoca fake news, leitor(a)! Milagre!

Ah mas reunir os eliminados da edição foi maravilhoso e um prato cheio nesta quinta-feira, (17). Além da troca de farpas no ao vivo, no programa “Fora da Casa”, com apresentação de Ana Clara no Gshow, a treta rolou solta. E acreditem: Larissa e Jade Picon se estranharam… Quem pensou que seriam amigas aqui fora, se enganou! A empresária não está disposta.

Como já diria Dani Calabresa ao imitar a influenciadora, Jade Picon está ignorando os “Pipoquinhas fracassados” e Lariverso jogou na lata. “Fiquei magoada, porque a Jade disse que levaria com ela todo o Lollipop, e ontem teve um evento [festa de Léo Picon] e ela nem olhou na minha cara”, disparou Lari. Jade Picon então respondeu: “Eu não te vi, meu amor”, mas a moça de Limoeiro afirmou que sim, que ela viu e jogou um limão do drink fora, porque sabe que o limão é seu emoji — essa parte eu inventei para deixar esse clima mais a cara da Lari, ‘tá?

"Voce me viu num evento ontem e nao me deu nem um oi." (Larissa)

"Eu nao te vi, meu amor." (Jade)

"Voce viu." (Larissa)



A Boca Rosa e a Rafa Kalimann no #BBB20. #BBB22 pic.twitter.com/S7i6ITLKhZ — Sérgio Santos (@ZAMENZA) March 18, 2022

“Eu realmente não te vi ontem”, continuou afirmando a moça, mas Larissa estava firme na opinião: “Não tem como, Jade. Você ‘tava na minha frente, de costas”. E aí eu tenho que concordar com Naiara, que falou: “Mas de costas a gente não enxerga mesmo”. Picon jogou na cara de Lari que fez estratégia para ela ficar e chorou quando ela saiu, então não teria o porquê de ignora-la.

Jade: “Eu realmente não te vi ontem (na festa do Léo Picon)”



Larissa: “Não tem como, Jade. Você tava na minha frente, de costas”



Jade: “De costas pra você”



Naiara: “Mas de costas a gente não enxerga mesmo”



Climão entre as sisters #BBB22 pic.twitter.com/hAGA5S5Bti — Tracklist (@tracklist) March 18, 2022

E existe um vídeo que comprova que Jade e Larissa ficaram beeeem distantes durante o evento, viu? Será que essa distância foi algo que a estrelinha quis para não se misturar com o “ex amigos” do Lolliflop? Aliás, no reality show, a mocinha não dançava né? Mas aqui fora, ela dá tudo de si… Falo nada!

A Larissa em pé num banco igual um boneco de posto tentando ser notada e a jade a noite toda de costas JURO pic.twitter.com/3WNIKtxaIG CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE March 18, 2022

E a respeito de Paulo André, ela disse que ao revelar a Jade que o público gostava do casal, isso influenciou a empresária a ficar com ele para ajudá-la no jogo. MACETA MESMO, LARI! Jade negou e disse que eles já tinham uma relação e só selaram isso com um beijo. Uhum, sabemos…

Larissa questionou Jade sobre o relacionamento com PA ter começado após receber informações de fora



“De forma alguma (…) eu e o PA já estávamos super próximos, todo mundo da casa já via” pic.twitter.com/9C8NAkhL4Q — Jade Picon🌪 (@jadepicon) March 18, 2022