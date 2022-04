Bolsominions usam foto de Larissa, ex-BBB, para propagar fake news

Larissa inocentemente foi fazer umas dancinhas do Tik Tok em sua antiga escola e foi vítima dos juízes da internet

Preparados? Porque fofoca boa é fofoca quente e eu já estou louca aqui com os juízes da internet atacando mais uma vez. Larissa, a ex-BBB, foi visitar sua antiga escola em sua cidade. Na visita a musa mandou muito bem nas dancinhas fazendo as crianças pirarem. O que não sabem é que ela não é professora e sim uma ex-BBB. Tô perplexa.

e a larissa que ta fazendo presença vip na escola pic.twitter.com/f2mkfdwr97 — łคcεяdค (@lacerda) April 6, 2022

Desde que os vídeos e fotos foram postados, o corpo docente da escola, diretores e até mesmo Larissa estão sendo alvo de críticas. A primeira veio do filho do presidente Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que disse que as fotos fazendo a letra “L” era sinal de doutrina política para as crianças.

Carlos Bolsonaro confunde "L" de Larissa Tomásia em visita à escola como "L" de Lula e "denuncia" a ação como propaganda política em escolas em seu Instagram. #BBB22 pic.twitter.com/b4tiqKr8H4 — PAN (@forumpandlr) April 11, 2022

Enquanto outros confundiram Larissa com a professora e criticaram a roupa da influenciadora. “Isso é roupa para professora usar na escola? Tudo errado! Doutrinar as crianças em que lado deve seguir, que covardia dessa turma”, escreveu Wallace Guedes em sua conta do Twitter.

Meu Deus, o que vocês estavam fazendo nos últimos 2 meses? Dormindo, só pode, Larissa é ex-BBB, amados.