BA-BA-DO! Larissa acusa Vyni de estar no ‘BBB22’ só para servir a Eliezer!

A vidraceira está com a língua igual um chicote, leitor(a)! E não engoliu eles não terem votado em Douglas para salva-la

A vidraceira está com a língua igual um chicote, leitor(a)! E não engoliu eles não terem votado em Douglas para salva-la

Pelo jeito, Larissa não vai perdoar o voto jogado fora de Eliezer e Vyni tão cedo, viu? A participante ficou bem possessa deles terem votado em Jessilane ao invés de Douglas Silva e disparou que Vyni está apenas servindo Eli no ‘BBB22’. EITA EITA EITA!

Seria Vyni o chaveirinho de Elieser? (Foto: Reprodução)

Enquanto conversavam na varanda, Jade Picon ainda não estava entendendo o voto da dupla na bióloga e ela disse que não entendia o Vyni, já que ele disse anteriormente que não votaria em Jessi. Laís também disse que não entendia. E foi aí que Larissa destilou: “Sabe que que é? Vyni ele só faz o que Eli quer. Ele veio aqui não para jogar, mas para servir a Eli”. Mentiu? Jamais!

A questão é que, no confessionário, Vyni disse a Eli que disse a Jessi que não votaria nela até que fosse necessário, mas que as coisas são rápidas. E que a bióloga lhe disse que se fosse preciso para salvar alguém que gostasse votaria no publicitário. Foi aí que Eli viu que era ameaçado pela professora e disse: “Então, você se sente muito ameaçado pelo DG? Jessi é voto direto em mim” e Vyni disse que era para votar nela mesmo, mesmo que ele esteja com coração partido. Então, Larissa não errou… Ah e detalhe: Eli está bravo com Natália porque ela votou nele. Mas ela votou, junto com Jessi, em Eslovênia!