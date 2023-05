Larissa e Fred colocam fim no romance que começou no BBB

O casal não vingou ao sair do BBB e o motivo do final do relacionamento pode ter sido Larissa e sua solidão

Pode parecer estranho, mas tem como ficar solitário dentro de um relacionamento, sabiam? Pois é, e foi bem isso que aconteceu com Larissa e Fred após o fim do BBB. De acordo com o jornal Extra, o relacionamento dos dois terminou após um afastamento natural dos dois e as queixas de Larissa diante de uma solidão dentro do relacionamento.

Em matéria do jornal, Fred já estaria se dedicando aos trabalhos e aos cuidados do seu filho com a empresária, Bianca Andrade. A gente já sabia que ele estava sentindo uma saudade extrema do seu filho desde o BBB e nada tira isso do jornalista.

Os dois não tinham planos de morar juntos e ela estaria se sentindo sozinha em São Paulo Depois de sua mudança, informou uma amiga da influenciadora. Que sejam felizes mesmo seguindo caminhos separados.