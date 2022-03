Larissa enaltece Douglas Silva e disse que torce por ele! Acredite…

A moça do limão se defendeu ao explicar o motivo que a levou a votar no Acerola

A moça do limão se defendeu ao explicar o motivo que a levou a votar no Acerola

Depois de sua eliminação no ‘BBB22’, Larissa Tomásia, a moça do limão, participou do ‘Bate Papo com Eliminado’, com a apresentação de Rafa Kalliman. E entre risadas pelos memes criados e tristeza ao saber que entrou para o TOP de rejeições do programa, a influenciadora falou sobre Douglas Silva, o Acerola.

“Acho ele incrível, ele é um jogador incrível. Ele é uma das pessoas que eu torço bastante dentro da casa”, revelou Larissa para indignação de Kallimann. “Mas Larissa você votou no homem, Larissa!”, disse a apresentadora.

Então, a influenciadora de Limoeiro explicou que só votou nele para fugir do paredão e mesmo com Rafa insistindo na historia do voto, Larissa argumentou: “Mas tem como torcer também, Rafa!”. Eu concordo com a Kallimann, mas…

Larissa explica que votou em Douglas Silva, mas declara torcida pelo brother.



Acompanhe o Bate-papo AO VIVO → https://t.co/vQTaGFQu2D ← #RedeBBB #BBBB22 pic.twitter.com/AL0N8kmGI9 — Big Brother Brasil (@bbb) March 2, 2022