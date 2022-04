’Sem dente’: Larissa perde lente em churrasco com ex-BBBs

Perdeu tudo! Literalmente Larissa Tomásia perdeu lente do dente em churrasco com ex-BBBs

Minha gente, eu to chorando de rir com a história da Larissa. A gata passou o maior aperto perdendo um dente em um churrasco com os ex-BBBs. Dá pra acreditar? Dá, porque tem foto da apresentadora sem o dente.

EU TO PASSANDO MAL pic.twitter.com/1CAJvz6pXP — ray (@itxsray) April 18, 2022

Na comemoração estavam, Flay, Gui Napolitano e Laís Caldas. Imaginem a vergonha da influenciadora que ficou sem o dente no meio da festa. O mais engraçado é que ela não tem vergonha não, mostra tudo nas redes sociais, compartilhando com seus seguidores.

Laís e Flay ainda brincaram com a apresentadora: “Ela está querendo quebrar outro dente agora”, comentou Laís ao ver a amiga comer mais um pedaço de carne. “Menina, ela tá com os dentes quebrados e tá com a muléstia comendo, não para”, reparou Flay.

A influenciadora comunicou os fãs que já está com a consulta marcada nesta terça-feira (19). Obrigado por me fazer rir tanto, viu, Dona Larissa.