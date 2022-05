Jade Picon que se cuide! Lara Silva está afim de Paulo André, que faz revelação sobre Mel Maia!

O atleta está disputadíssimo, minha gente! Mais disputado que feijão em promoção…

Caro(a) leitor(a), eu já vi ex BBB disputado, mas que nem Paulo André ‘tá pra nascer… Todo mundo quer pegar o atleta e estão correndo atrás dele tanto quanto ele corre em uma maratona.

E nesta terça-feira, (17), foi a vez de Lara Silva revelar que está querendo o rapaz, viu? Em entrevista para Matheus Mazzafera, a funkeira disse que pegaria PA, viu? E claro que o youtuber vibrou com a revelação da moça — que pegaria geral porque ela é moderna.

Aliás, Paulo André comentou sobre as investidas de Mel Maia nele para Foquinha. Em uma live feita pelo ex BBB em seu Instagram, a atriz comentou um emoji de aliança o pedindo em namoro. “PA recentemente a Mel Maia comentou numa live tua brincando com um anel de compromisso em forma de emoji. Você viu o comentário?”, perguntou a jornalista. “Eu vi bem superficial assim nas coisas. Vi que ela comentou ali, mas ficou por isso mesmo”, desdenhou o atleta.

Sobre as investidas das mulheres nele, PA revelou que ele é muito devagar e gosta de deixar acontecer. “Eu sou muito devagar né mano? Eu vou ser bem sincero! Eu sou muito devagar, tranquilo… Os meninos falam que Deus não dá asa a cobra e “e se estivesse no seu lugar…”. Eu gosto de deixar a parada acontecer”, comentou PA. Mas eu vou falar uma coisa: como eu queria que o atleta deixasse acontecer entre eu e ele sabe?

mel maia ele viu e cagou KKKKKKKKKK pic.twitter.com/yI9WZiu2rM — ؘpicão (@_zerofsgiven) May 17, 2022