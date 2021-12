Na novela Um Lugar ao Sol, Lara e Christian serão flagrados juntos nos próximos capítulos. Ele tentará salvá-la de um bandido.

Hum! Vai ter “remember” entre Lara e Christian em “Um Lugar ao Sol” e pasmem, eles serão flagrados!

Lara e Christian são pegos juntinhos nos próximos capítulos! Alguém me abane!

Hum! Vai ter “remember” entre Lara e Christian em “Um Lugar ao Sol” e pasmem, eles serão flagrados!

Leia também Apresentadora de afiliada da Globo em Rondônia comete gafe.

Lara e Christian juntos? Como assim? Exatamente! Vem cá que te atualizo de tudo que vai rolar nos próximos capítulos de “Um Lugar ao Sol”.

O restaurante de Lara sofrerá um assalto. Foto: Reprodução.

Balançado com seu antigo romance, Christian (Cauã Reymond) irá procurar Lara (Andreia Horta) em seu restaurante. Como vocês sabem, ela abriu o restaurante com sua avó e o rapaz já esteve por lá uma vez. Em sua visita, Christian se passando por seu irmão gêmeo, Renato.

A ideia do protagonista, na intenção de se aproximar de Lara, é propor a ela uma parceria entre o restaurante e a rede de supermercados Redentor. Ela aceitará a proposta do rapaz e com isso, os dois passarão a se encontrar frequentemente.

Em uma das visitas de Christian ao restaurante de Lara, bem no final do expediente, aparecerá um assaltante armado que pedirá todo o dinheiro do caixa. O assaltante não ficará nada satisfeito com o baixo valor que a moça entregará e neste momento pegará em seu braço.

Matheus flagra Christian e Lara juntos nos restaurante. Foto: Aron Turra.

Irritado com a situação, o protagonista decidirá reagir e levará uma coronhada na cabeça. Isso provocará um desmaio e sangramento no rapaz. Quando ele despertar do desmaio estará no colo de sua antiga namorada.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

É aí que os dois decidem jantar para relaxar. Lara falará para Christian sobre seu trauma com situações de violência. O rapaz a abraçará…

Quem chega? Matheus (Danton Mello)! Ele vai se deparar com a cena do abraço de Christian e Lara e parece que não vai gostar nada disso!

Ih… deu ruim!