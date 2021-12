Apresentadora de afiliada da Globo em Rondônia comete gafe.

A apresentadora Yonara Werri cometeu uma gafe numa transmissão ao vivo do jornal da amazônia, o JRO1, a reação gerou comentários na web.

Uma apresentadora de uma emissora afiliada da Rede Globo, ao mandar um recado para telespectador, cometeu uma gafe no jornal ao vivo.

Todos estamos sujeitos àquela derrapada numa transmissão ao vivo, na internet mesmo podemos conferir uma série de compilados de vídeos em que apresentadores cometem várias gafes e geram inúmeros memes nas redes sociais.

Recado do telespectador no JRO1. Foto: Afiliada Globo

O babado aconteceu no Jornal de Rondônia, o JRO1. A apresentadora Yonara Werri ao ler as mensagens dos telespectadores, em transmissão ao vivo, se confundiu e trocou as palavras quando foi responder à mensagem de um telespectador.

Yonara levou na esportiva a gafe! Foto: Afiliada Globo.

Na mensagem, o rapaz enviou: “Manda um beijo pro meu pai Valquir e pra mim também. Yonara, meu pai assiste todos os dias o JRO1.” Logo, a apresentadora respondeu a mensagem dizendo: “Um grande beijo para você, Vinícius, e também pro seu pau”.

A gafe de Yonara rendeu uma série de comentários na web se divertindo com a situação. Já a jornalista, levou na esportiva e caiu na risada após pedir desculpas pelo “furo” ao mandar um beijo para o pau (risos)