Puro Luxo! Lala Rudge se casa com Bruno Khouri na Itália

Para a troca de alianças a empresária escolheu um vestido Valentino e scarpin Aquazzura, ambos feitos sob medida

Só de citar Lala Rudge nessa coluna, sinto que o site ganhou um toque de elegância e finesse. A internet não fala de outra coisa se não o casamento da influenciadora e empresária com Bruno Khouri. E claro que para acompanhar toda a graça dos noivos o casamento teria que ocorrer fora do Brasil, em Firenze, na Itália, em plena segunda (30).

Com uma lista de convidados bem enxuta, contando com Thássia Naves, Marina Ruy Barbosa, Helena Bordon, Marcella Tranchesi e outras personalidades conhecidíssimas como a noite de Paris, Rudge decidiu reunir todos no hotel de luxo Four Seasons.

O vestido da noiva foi de alta-costura, produzido pela marca Valentino e assinado pelo estilista Pierpaolo Piccioli. O modelo foi produzido sob medida e contava com uma renda chantilly com fios metalizados, bem clássico e uma capa fluída de tule marfim incrustada com flores de renda ton-sur-ton.

“Encontrei com o Pierpaolo na última prova em Roma, no ateliê de Alta-Costura, o primeiro prédio do Valentino. Foi muito emocionante depois de quase oito meses ver o vestido finalmente pronto ao lado dele, que admiro tanto! Não contive as lágrimas! Com certeza nunca esquecerei esse momento tão especial”, disse Lala para a Vogue Brasil.

Enquanto os scarpins produzidos pelo designer Edgardo Osorio, responsável pelo criativo da Aquazzura, foram confeccionados no mesmo tecido bordado do vestido, enviados pela Valentino direto para a marca de calçados. Os scarpins tinham 14cm de salto alto e foi reproduzido a mesma sobreposição do vestido.

Felicidades aos pombinhos! Escorreu uma lágrima aqui…