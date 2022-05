Não vai ter Pão! Laís Caldas e Gustavo Marsengo rejeitam Arthur Aguiar em jantar! Ixi…

Olha, Matheus Mazzafera está fazendo tudo sem prometer N-A-D-A

E as tortas de climão seguem pós BBB22 e quem está fazendo as honras é Matheus Mazzafera! Essa série de vídeos com os ex participantes da última edição está incrível! E nesta segunda-feira, (16), foi a vez de Lagusta — Laís Caldas e Gustavo Marsengo — e eles responderam quem não convidariam para o jantar de noivado.

“Olha só, Lais e Gustavo! Não vale mentir! Vocês estão fazendo o jantar de noivado e quero saber quem vocês convidam!”, disse Mazzafera. Quando o nome de Naiara Azevedo é mencionado, Laís não quis, pois ainda não se resolveram: “Então, a gente ficou de conversar. Eu fui atrás, mas até agora eu tô esperando ela me chamar para conversar, então, até agora, não chamo”.

Arthur Aguiar já é persona non grata pelo casal e Natália Deodato entrou como “talvez” na lista. O restante dos participantes será convidado, mas na vez de Douglas Silva, a Doutora ficou meio reticente em convidar… E só para explicar: os dois não tem planos de se casar por agora e seguem morando em São Paulo, mas em casas separadas. Já Eslovênia e Lucas estão morando juntos, tá?

Ah e ainda sobre Matheus, ele está com um quadro em seu canal no Youtube para desencalhar Jessilane. Mas sinceramente? Os boys escolhidos estão numa má vontade… Ela merecia mais, sabe?