Acabou BBB, acabou problema! Laís Caldas retira processo contra Maira Cardi: “Não me magoei”

A médica não quis dar continuidade judicialmente nas falas da coach

Durante o ‘BBB22’, Maira Cardi disparou duras críticas a Laís Caldas, participante do programa e antagonista de seu marido Arthur Aguiar, e isso rendeu a um processo por parte da equipe da médica. Mas agora, pós reality show, a Doutora quer paz e retirou o processo.

“Era uma coisa que eu nem sabia que estava acontecendo. É sobre ela, não é sobre mim. Está tudo certo. Estou tranquila, era um jogo lá dentro da casa. Aqui é outra vida, a realidade. Só quem passa pelo jogo sabe a pressão que é lá dentro. Foi uma experiência incrível, mas é difícil. Não me magoei com nada. Estou super calma e tranquila”, revelou Laís em uma entrevista à revista Quem.

Na época, a coach, em uma entrevista no podcast “Link”, disse que queria “torcer o pescoço” da médica e disparou adjetivos como: “olho caído”, “dada”, “falsa” … todos os termos muito de classe né?

Chocado com essa fala da Maira Cardi sobre a Lais pic.twitter.com/P42rNvl58t — Garoto do blog (@garotxdoblogofc) February 4, 2022

Laís, na entrevista, também revelou que seu foco é conciliar a vida de influenciadora com a carreira na Medicina, já que não quer abandona-la. “Nunca pensei em abandonar a Medicina, que é algo que amo e foi a realização de um sonho meu. Mas agora neste início estou tentando me adaptar ainda. Quero conseguir conciliar as carreiras. Tem muito projeto vindo pela frente. Aos poucos vou me organizando. Por enquanto estou trabalhando com influencer”, disse a moça bem pés no chão.

E sobre Gustavo, a Doutora se derreteu e disse que ele a trata com muito amor e carinho e permanecerão juntinhos. Fofos né?