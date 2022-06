Lais Bianchessi não talaricou Virgínia Fonseca quando ela namorava Rezende

Choveram perguntas para a influenciadora sobre sua relação com a empresária no ‘Pod dar Prado’

O clima esquentou no ‘Po dar Prado’ com participação de Lais Bianchessi, choveram perguntas falando da relação da influenciadora com Virgínia Fonseca sobre boatos de que a morena teria traído a amiga e pego Rezende na época que os dois ainda namoravam. Lais não correu e explicou a história mostrando estar cansada disso. Eita.

“Você talaricou a Virgínia? Todo mundo fica com isso na internet é bom se explicar, porque ficam falando na internet”, disse Pardo. Lais não disfarçou sua cara de insatisfação dando a entender que esse é um assunto batido, mas respondeu.

“A galera tem uma ideia muito errada, não tem o que explicar, porque isso não existiu, não rolou. O Pedro tinha um relacionamento, eu tinha um relacionamento, não era amiga deles, não gosto de falar sobre isso, fiquei amiga depois que ele terminou”, explicou Lais.

Bianchessi ainda conta que não era amiga íntima de Virgínia. “Convivi uns meses para gravar, mas nada íntimo, nunca sai com ela, tinha respeito. isso já ficou no passado”, disse.

A apresentadora ainda conclui o assunto dizendo que os envolvidos são pessoas adultas e que tudo isso não passa de boato.