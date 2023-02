Laila Zaid quebra silêncio sobre lista de material escolar do filho: “Sacanagem”

O vídeo da mãe indignada com os materiais pedidos na escola já é sucesso nas redes sociais e não deixa de ter o seu valor

As mamães estão on? Porque eu sei o terror que é a lista escolar que as crianças precisam levar para a escola assim que o ano se inicia. Laila Zaid também sabe, afinal ela usou as redes sociais para mostrar sua indignação com materiais pedidos para a experiência da criança na escola.

Atriz Laila Zaid expõe opinião sobre materiais que são pedidos em lista do colégio do seu filho de 3 anos. pic.twitter.com/LAsipV5miK — ESSE É O POST (@esseeopost) February 7, 2023

“Esse vídeo é para a escola dos meus filhos. Sim, vou lavar roupa suja aqui porque vai que serve para a escola dos filhos de vocês também. Que lista de material é essa? Cinco canetas deste tipo de hidrocor ponta fina! O Tom tem três anos! Caneta posca? Só podem estar de sacanagem. A caneta custa R$ 40 reais! Não vou comprar!”, reclamou a atriz.

Ela ainda fala que a escola diz que a experiência do uso dos materiais pela criança vai ser benéfica e cita os materiais naturais. “Vamos botar essas crianças para fazer arte com lápis de cor, com argila, tinta natural, com carvão e terra… Aí sim! São nestes detalhes que moram os valores de uma escola”, finalizou.