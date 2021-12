Laéllyo Mesquita foi uma das grandes atrações do Natal da Vila

O estilista e apresentador Laéllyo Mesquita causou e aconteceu no Natal na Vila, festa de Carlinhos Maia que aconteceu fim de semana.

A festa parou com a chegada de Laéllyo, o estilista e apresentador foi a locomotiva da festa de Carlinhos Maia.

Fervo, fervo, fervo! Assim foi a noite de festa de Carlinhos Maia, o seu Natal na Vila. Com casting de famosos, a tradicional festa do influencer trouxe também uma personalidade que foi destaque na noite, seja pela animação ou pelo look nada convencional, afinal, foi hora de tirar o modelão do closet e arrasar, não é mesmo Laéllyo?

Laéllyo se jogou na pista com Valesca Popozuda. Foto: Reprodução/Instagram.

Tomou uns bons drinks. Foto: Reprodução/Instagram

O estilista e apresentador dançou, cantou, filmou amigos famosos, produziu conteúdo para suas redes sociais e seguidores e mostrou, que festa boa é pra se divertir e causar…

Pose pra foto com Flay. Foto: Reprodução/Instagram

Passinhos de Funk com Bota Pó. Foto: Reprodução/Instagram

Entre os famosos que estiveram na companhia do designer de moda e apresentador podemos destacar Bota Pó, Gui Napolitano, Bil Araújo, Valesca Popozuda.

Look de Laéllyo chamou atenção. Foto: Reprodução/Instagram

O estilista e apresentador não passou despercebido. Foto: Reprodução/Instagram

Já o look do Laéllyo foi um evento à parte. Com produção nada convencional, o apresentador apostou no blazer e calça com estampas florais e um maxi laço vermelho no pescoço. Para poucos amore!

Me chama pra baladinha Laéllyo! Beijocas!