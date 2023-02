Lady Gaga é processada por não pagar recompensa do roubo de seus cães

A mulher pede que a cantora pague a recompensa prometida e uma indenização por danos morais.

O Auge! Gente, dá pra acreditar na cara de pau dessa mulher? A cantora Lady Gaga está sendo processada por uma mulher que é suspeita de ter roubado dos seus cães em 2021 e que alega que a cantora não pagou a recompensa que prometeu dar a quem ajudasse a encontrar os pets.

A responsável por devolver os animais, Jennifer McBride, porém, é tida como uma das suspeitas de terem roubado os cachorros de Gaga, pois, a mesma já foi condenada a dois anos de condicional por ser cúmplice e ter recebido itens roubados.

De acordo com o processo, além dos 500 mil dólares prometidos por Gaga, Jeniffer pede que a justiça acrescente uma indenização por danos morais que a mesma teria sofrido com a promessa que não foi cumprida pela cantora, fazendo com que o valor inicial seja triplicado e chegue à US$1,5 milhão.