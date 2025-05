Lady Gaga distribuiu pizza para seus fãs acampados em frente ao Copacabana Palace

Gente, a Gaga ainda não apareceu na janela de seu quarto no Copacabana Palace, mas acabei de saber pela minha amiga do Leme que a diva pop mandou distribuir umas pizzas para o pessoal na frente do Copacabana Palace.

Na noite desta quarta-feira (30), a cantora mandou 80 pizzas para fãs e trabalhadores que estavam em frente ao Copacabana Palace, onde ela está hospedada aqui no Rio.

Gaga fez a mesma coisa em 2012, quando ela mandou servir biscoito de polvilho e combo do McDonalds para fãs que estavam acampados na frente ao Hotel Fasano, em Ipanema.

Segundo reportagem do G1, um dos fãs que recebeu a pizza falou o que achou dessa atitude da artista:

“Eu me sinto abençoado, ela está alimentando a gente. Estamos aqui toda hora para ver ela. Uma pizza é um presente maravilhoso”, disse Jean Pierre, que veio de São Paulo só para ver o show da estrela pop no sábado (3).