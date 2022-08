L7nnon rouba a cena na gravação de DVD de João Gomes

‘Acredite’ é o novo trabalho de João e conta com a participação do grande nome no funk carioca

Não venha falar para mim que L7nnon não brilha, porque eu tenho provas que o gato arrasa no mundo da música. Quem aí nunca ouviu um “ai preto”? O funkeiro roubou a cena na gravação do DVD de João Gomes em Recife e o público gritava em uníssono a frase mais famosa de sua música. Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por L7 (@l7nnon) Ai pretooo! João Gomes agradeceu a ajuda e apoio do cantor na gravação do DVD, mostrando que a parceria vai render bons frutos para as minhas amadas que amam uma música boa. “Era como se ali em cima tivesse alguém me abraçando o tempo inteiro. Não consigo explicar e quem lutou comigo pra dar certo. Toda turma que fez acontecer indo me ver lá… De coração eu sou muito grato”, escreveu João Gomes.