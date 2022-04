Dono do Hit: Desenrola Bate Joga de Ladinho. Conheça L7nnon?

Quem ainda não foi pego pela trend, vai conhecer agora a revelação do funk do momento

No Tik Tok só dá ele, Twitter e Instagram não se fala de outra coisa que não seja o beat envolvente de L7nnon, o gato muso que é uma das grandes promessas do funk. Ao lado dos Havaianos, a música ‘Desenrola Bate Joga de Ladinho’ já tem mais de 5 milhões de visualizações no Youtube.

E não para por aí, viu? O gato já passou os 6 milhões de seguidores no Instagram e no Tik Tok ele é fenômeno com o challenge da dancinha que leva o nome da música. A carreira do Rapper não se iniciou por agora, ele já tem um vasto conhecimento do mundo da música.

Seu nome ficou mais conhecido com apoio do Tik Tok, isso é verdade, mas ele já fazia lançamento de algumas músicas que eram conhecidas pelo público, como ‘Freio da Blazer’ e ‘Perdição’, ambas com mais de 100 milhões de visualizações no Youtube.

Fora que ele é um gato, né? E tem um shape de dar inveja em qualquer um. Aloca, mas nossa, passando mal aqui (risos).