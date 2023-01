Kylie Jenner revela nome do seu filho caçula: “Aire”

Web estava ansiosa para ver a carinha do filho mais novo da empresária com Travis Scott

Olha ela! Kylie Jenner resolveu mostrar a carinha do seu filho caçula para os seus fãs que estavam animados para ver a carinha do pequeno. Antes o filho da empresária com Travis Scott chamava-se ‘Wolf’, agora ele recebeu o nome de ‘Aire’. Vai entender…

Junto com a revelação do nome, a empresária publicou uma foto coladinha com o pequeno. Vale ressaltar que a musa também tem uma filha mais velha, Stormi, de 4 anos.

O público foi à loucura e investiram que ele é a cara da mãe (antes do botox, claro). Aloca!