Kylie Jenner nomeia Khloé Kardashian como a irmã favorita do ano

Empresária fez uma retrospectiva do ano de 2022 e dei o que falar aos contar detalhes sobre o seu ano

Kylie Jenner deu o que falar ao fazer uma retrospectiva do seu ano de 2022. A musa separou os melhores momentos do seu ano e listou tudo que aconteceu. O que mais chamou a atenção dos fãs da musa foi o fato dela nomear Khloé Kardashian como sua irmã favorita do ano.

“Irmã favorita é muito difícil, porque eu amo todas elas agora. Mas eu acho que minha irmã favorita esse ano provavelmente é a Khloé. Ou… É, vou com a Khloé. Nós ficamos mais próximas esse ano, nós estamos nesse clubinho de mães e é toda uma coisa”, declarou.

A musa ainda colocou um segundo lugar na sua classificação: “Segundo lugar de irmã, eu não sei, talvez a Kendall ou… Eu realmente amo todas elas. Kim tem sido ótima, Kourtney… Todas elas são minhas melhores amigas. Nós tivemos um bom ano”, revelou Kylie Jenner.