Kylie Jenner está grávida? Fonte próxima a empresária esclarece

Todos nós sabemos que Kylie Jenner viu o seu nome explodir nos tablóides nos últimos tempos com o seu namoro público com o ator norte-americano Timothée Chalamet. Acontece que nos últimos dias a web se encheu de boatos dizendo que ela poderia estar grávida do ator, o que gerou a maior confusão.

Parece que o casal ainda não está à espera de um herdeiro. Segundo diversas fontes próximas de Jenner ao site Us Weekly, Kylie não está grávida de Timothée Chalamet. No entanto, elas somente negaram a informação, sem se aprofundar no assunto.

As primeiras especulações se iniciaram através do humorista Daniel Tosh, que afirmou em seu podcast que foi informado por um dono de uma mercearia, que lhe contou ter tido sua loja fechada para a gravação do episódio final do reality show das irmãs Kardashian-Jenner. Com isso, a possível gravidez de Kylie havia sido descoberta.