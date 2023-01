Kleber Bambam detona Arthur Aguiar: “Ele não tem moral nenhuma”

Além de Arthur, outros ex-BBB’s, como Juliette e Telminha, foram criticados pelo fisiculturista.

Aiai, já dizia o ditado, se nem Jesus agradou todo mundo, quem é o ator Arthur Aguiar na fila do pão? Na noite de ontem (17), o campeão BBB1, Kleber Bambam, não poupou as palavras ao falar sobre o vencedor da 22 edição do reality.

Em conversa, com o também campeão do BBB (9), Max Porto, o fisiculturista alfinetava alguns ex-participantes que se negaram a participar de uma série de lives que ele promoveu, em 2020.

“Quando eu fui fazer as lives das campeãs, as únicas que não fizeram foram. Emilly (BBB 17), Gleici (BBB 18) e Thelma (BBB 20). As três que estão na fila do pão. Aí depois veio a Juliette (BBB 21), que engoliu vocês tudo, depois veio o Gil do Vigor que engoliu a Juliette pelo carisma”, alfinetou Bambam.

Ao citar o campeão do BBB22, Bambam relembra que, na semana passada, ele e Arthur se encontraram no “Programa do Faustão”, onde, pelo que foi dito por ele, o encontro entre eles foi péssimo.

“Pra mim, ele é um bobalhão, cara de cachorrinho. Pra mim, ele está morto, está enterrado, porque ele não tem moral nenhuma. Foi lá no camarim comigo no (‘Programa’ do) ‘Faustão’ e não fala nada com nada. Está boiando no meio da água, você vê que nem falam mais dele… O cara não respeita hierarquia, não respeita nada. É um bobalhão e acabou. Se alguém quiser falar isso pra ele, pode falar. É a minha opinião”, detonou o campeão do BBB1.