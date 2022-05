Kim Kardashian usa vestido de mais de 5 milhões de dólares em Baile MET

Empresária brilhou no tapete vermelho com vestido usado por Marilyn Monroe

Quem pode, pode, né? E Kim pode sim! A influenciadora subiu às escadarias do Baile MET na noite de ontem (03) com o vestido de Marilyn Monroe. O vestido saiu direto do museu Ripley´s Believe It Or Not em São Francisco nos Estados Unidos para o corpo de Kim Kardashian.

Met Gala — In America: An Anthology of Fashion



I am so honored to be wearing the iconic dress that Marilyn Monroe wore in 1962 to sing “Happy Birthday” to President John F. Kennedy. It is a stunning skintight gown adorned with more than 6,000 hand-sewn crystals by Jean Louis. pic.twitter.com/o9auAd2tF8 — Kim Kardashian (@KimKardashian) May 3, 2022

E não pense que foi moleza entrar na joia em forma de vestido. A empresária teve que emagrecer 7 quilos para que não precisassem de ajustes na modelagem original. Afinal, o vestido foi costurado no corpo de Marilyn, assim como seus seis mil cristais.

O vestido foi usado pela loira no aniversário do presidente Kennedy em 1962. Fazendo as contas estamos falando de um vestido de 60 anos. Pasmem.

One of the most iconic dresses in history, the model used by Marilyn Monroe to sing happy birthday to John F. Kennedy in 1962 was taken from the collection to be worn by Kim Kardashian at #MetGala. pic.twitter.com/VoDnbmA0lw — . (@Aleatri80511567) May 3, 2022

Mesmo que alguns críticos dizem que o ato foi um atentado à história, para mim ela estava dentro do tema, ‘Na América: Uma Antologia da Moda’, e representou bem. Arrasou!