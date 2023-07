Kim Kardashian se encanta pelos Lençóis Maranhenses

A influenciadora e empresária ficou encantada pela paisagem postada por uma amigo nas redes sociais

Kim come to Brazil? Eu não sei vocês, mas adoraria ver a empresária dando uma passadinha pelo território brasileuiro para dar um alô para seus fãs. Acontece que um amigo da influenciadora usou as suas redes para publicar uma foto dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão. Foi aí que ela se encantou pela paisagem.

“Wow this looks unreal!”, comentou a empresária, no clique compartilhado pelo estilista italiano Riccardo Tisci.

A tradução quer dizer que ela achou a paisagem tão bonita, que parece não ser real. Pode vir Kim, estamos preparados para você!