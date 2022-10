Kim Kardashian é multada em R$6,5 milhões por promover criptomoedas

Empresária foi notificada pela SEC por não ter divulgado o pagamento que ganhou para promover a modalidade

Vocês pensam que só nós, meros mortais, passamos perrengues? Nada disso, Kim Kardashian vai ter que desembolsar uma boa quantia de dinheiro para sair são e salva da Justiça depois de promover criptomoedas sem divulgar o pagamento que ganhou. A musa foi notificada pelo SEC e terá que pagar R$6,5 milhões ao órgão regulador americano.

Kim permaneceu calada, nem negou nem admitiu o erro, mas concordou em pagar o valor estipulado pelo órgão e cooperar com a investigação.

Pelo menos a musa anda com a lei e não foge dos seus compromissos, né? Para quem não sabe a Kardashian é advogada e chegou a passar no exame da ordem com muito esforço para tal.